Serikspor\'dan ağır yenilgi sonrası özür

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor FK'ye 6-1 yenilen Serikspor'da teknik direktör Branimir Petrovic, rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini belirterek alınan sonuçtan dolayı camiadan özür diledi.

Petrovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Van ekibinin futbol disiplini açısından kendilerine önemli bir ders verdiğini söyledi.

Takım olarak sahada beklenen performansı sergileyemediklerini ifade eden Petrovic, şunları kaydetti:

"Takım bugün takım gibi görünmüyordu ve bunun sorumlusu benim. Futbol ve hayat devam ediyor. Demek ki bu süreçlerden geçmemiz gerekiyor. Üç gün sonra bizi yeni bir maç bekliyor. Henüz hiçbir şeyi kaybetmiş değiliz, sonuna kadar çabalayacağız. Taraftarımızdan ve takımımdan özür dilerim."

İmaj Altyapı Vanspor FK cephesi

İmaj Altyapı Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise iki takım için de hem mental hem de taktiksel açıdan zor bir müsabakayı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Futbolcularının yüksek motivasyonla oynadığını vurgulayan Korkmaz, "Son haftalardaki kötü gidişatın ardından motive olunması zor bir maçtı. Ancak oyuncularım işlerine ne kadar saygılı olduklarını gösterdi. Bu galibiyeti her şartta bizi destekleyen Vanspor taraftarına armağan ediyorum." dedi.

Korkmaz, ligdeki konumları ile gelecek sezon planlamaları hakkında şunları söyledi:

"Vanspor bu lige yeni çıkmış bir takım. İlk geldiğimizde ligde rahat kalmayı ve önümüzdeki yılı planlamayı hedeflemiştik. Play-off için matematiksel olarak şansımız devam ediyor ancak asıl hedefimiz bu baremin hemen altında ligi bitirebilmek. Play-off oynayamasak bile bu büyük camianın uzun yıllar sonra 1. Lig'e dönmesi ve kuvvetli bir takım kimliği inşa etmesi adına bu sezon önemli bir adım olmuştur."