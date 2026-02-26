Serikspor'dan Lig Kalma Vurgusu - Son Dakika
Serikspor'dan Lig Kalma Vurgusu

26.02.2026 11:41
Başkan Cenk Doğan, Serikspor'un ligde kalacağına inandığını ve zorlukları paylaştı.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Serikspor'un başkanı Cenk Doğan, takımının sezon sonunda ligde kalacağına inandığını söyledi.

Doğan ve kulübün üst yöneticisi (CEO) Barış Güçlü, kulüp tesislerinde taraftar gruplarının temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda sezon başından bu yana yaşanan gelişmeler, kulübün mali durumu ve takımın ligdeki konumu hakkında bilgi verildi.

Stadyum tadilatının planlanan sürede başlamamasının kulübü olumsuz etkilediğini belirten Doğan, sezonun büyük bölümünü deplasmanda geçirmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu kriterleri doğrultusunda başlatılan İsmail Ogan Stadyumu tadilatının gecikmesi nedeniyle hem sportif hem de ekonomik anlamda zorlandıklarını aktaran Doğan, "Sahamızda oynamamız gereken birçok maçı dış sahada oynadık. Bu durum takımın motivasyonunu da olumsuz etkiledi." dedi.

Stadyum için başlangıçta 50 milyon lira gider öngördüklerini ancak toplam maliyetin 150 milyon liraya ulaştığını dile getiren Doğan, kulüp tesisleri için de 120 milyon lira harcama yapıldığını, toplam yatırımın 270 milyon lirayı bulduğunu kaydetti.

Geçmiş dönemlere ait SGK ve vergi borçlarının lisans sürecinde engel oluşturduğunu belirten Doğan, yaklaşık 40 milyon liralık borcun teminat gösterilerek yeniden yapılandırıldığını ve kulübün lisans sürecinin bu sayede tamamlandığını bildirdi.

Sezon boyunca 27 maçın sadece birini kendi sahalarında oynayabildiklerini vurgulayan Doğan, 13 iç saha maçını deplasmanda oynamanın kulübe yaklaşık 50 milyon lira ek maliyet getirdiğini ifade etti. Her deplasmanın ortalama 3 milyon lira gider oluşturduğunu belirten Doğan, yoğun seyahat temposunun futbolcuları mental açıdan da yıprattığını vurguladı.

Ligde arzu edilen konumda olmadıklarını ancak hedeflerinin net olduğunu dile getiren Doğan, "Bu takım ligde kalacak. İlk sezonun zor geçeceğini biliyorduk. Bu yıl ligde kalmak bizim için şampiyonluk kadar önemli. Önümüzdeki sezon tesis ve stadyum sorunu yaşamadan sadece futbola odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

