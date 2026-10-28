Serikspor, Hakkari Zapspor\'u penaltılarla 6-5 eleyip Türkiye Kupası\'nda 4. tura çıktı

Serikspor, Hakkari Zapspor'u penaltılarla 6-5 eleyip Türkiye Kupası'nda 4. tura çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Serikspor, Hakkari Zapspor Kulübü'nü penaltı atışları sonucu 6-5 yenerek 4. tura yükseldi. Normal süresi 1-1 biten ve Serik İsmail Ogan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada penaltıları kazanan Serikspor, bir üst tura adını yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Hakkari Zapspor Kulübü'nü penaltı atışları sonucu 6-5 yenen Serikspor, 4. tura yükseldi.
Serik İsmail Ogan Stadyumunda oynanan karşılaşmayı hakem Yunus Aytekin Atabek yönetti.
Karşılaşmanın normal süresi Mehmet Ali Tektaş ve Alperen Köşker'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
Maçın normal süresi ve uzatmalarında başka gol olmayınca penaltı atışları kullanıldı.
Penaltı vuruşları sonrasında karşılaşmayı 6-5 kazanan Serikspor, bir üst tura yükseldi.
Kaynak: AA
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