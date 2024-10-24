Serikspor Taraftarlarıyla Buluşuyor

Spor

TFF 2. Lig'de mücadele eden Serikspor, yaklaşık 1 ay sonra cumartesi günü sahasında taraftarıyla buluşacak.

Cumartesi günü Karamanspor'u ağırlayacak olan yeşil beyazlılarda Başkan Vekili Halil Deligöz, yönetim kurulu üyeleri, Serik Belediyesi Spor İşleri Müdürü Bünyamin Okudan ve Stat Müdürü Raşit Durgut maç öncesi sahanın zemininde incelemelerde bularak, taraftarları cumartesi günü oynanacak karşılamaya davet etti.

Halil Deligöz, sahanın iyi olduğunu ve bu konuda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Oyuncularımızın ve teknik heyetimizin moral ve motivasyonu oldukça yüksek kendi saha ve seyircimiz önünde Karamanspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Takımımız şu an ligde mağlup olmadan yoluna devam ediyor. Kolay maç yok her maçımız önemli bu yüzden tüm taraftarlarımızı cumartesi günü stadımıza bekliyoruz. Hedefimiz şampiyonluk inşallah hep birlikte başaracağız" dedi. - ANTALYA