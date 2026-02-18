Serikspor'un Umutlu Oyunu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serikspor'un Umutlu Oyunu

Serikspor\'un Umutlu Oyunu
18.02.2026 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serikspor, 3-2 yenildiği maçta umut verici bir oyun sergiledi, teknik sorumlu Boran moral buldu.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'ye 3-2 yenilen Serikspor'un teknik sorumlusu Mustafa Boran, yenilgiye rağmen oyun anlamında gelecek haftalar için umutlandıklarını söyledi.

Boran, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarının çok verimli geçtiğini söyledi.

İkinci yarıda bireysel hatadan yedikleri golün hem konsantrasyonlarını hem de oyun disiplinlerini sarstığını belirten Boran, "Geçen hafta aldığımız galibiyetle kaybettiğimiz öz güveni geri kazandık. Aynı öz güveni bugün burada sahaya yansıttık. Aslında beklemediğimiz bir sonuç aldık. Bugün buradan puanla ayrılmak istiyorduk. Bu nasip olmadı ama özellikle ilk yarıdaki oyun bize önümüzdeki haftalar için umut verdi. Bunu da düzeltip oyunu 90 dakikaya yayacak şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar da aslında maça istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.

Maçta iki defa geriye düştüklerini ama çevirmesini bildiklerini aktaran Uçar, "Bu takımın daha çok mücadele etmesi gerekiyor. Arada golleri bulduk. Bunun için mutluyuz ama bu takımın hedefi şampiyonluk. Çorum halkı bu takımdan şampiyonluk bekliyor. İnşallah biz de onlara bunu vereceğiz. İnanıyoruz ama yolumuz uzun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serikspor'un Umutlu Oyunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

20:23
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
16:42
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 20:44:21. #7.11#
SON DAKİKA: Serikspor'un Umutlu Oyunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.