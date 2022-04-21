Serinhisar'ın başarılı dartçıları milli takım biletini kaptı - Son Dakika

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Serinhisar Halk Eğitim Merkezi'nde açılan dart kurslarına katılan üç sporcu, Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonasında elde ettikleri derecelerle milli takım kadrosuna girmeyi başardı.

Serinhisar Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan dart kursuna devam eden sporcular, Antalya'da Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonasında Denizli'yi temsil etti. Takımda yer alan Ömer Türkarslan, Minikler Sezonu Türkiye Şampiyonu; Ceylin Ataş, ıldız Kızlar Türkiye İkincisi ve Genç Kızlar Türkiye İkincisi; Esma Doğan, Yıldız Kızlar Türkiye Dördüncüsü; Furkan Bilal Kurt, Minikler Türkiye Üçüncüsü ve Pınar Önay ise Yıldız Kızlar Türkiye Üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Başarılı dartçılar Ceylin Ataş, Esma Doğan ve Ömer Türkaslan, elde ettikleri bu başarılarıyla milli takıma girmeye hak kazandı. Milli formayı kapan sporcular, 11-17 Haziran 2022 tarihlerinde İspanya'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası milli takım kafilesinde ülkemizi temsil edecek.

Milli takıma seçilen sporcuları kutlayan Serinhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Selçuk, ilçeye gurur yaşatan dartçılara Avrupa Şampiyonası ve ileriki spor yaşamlarında başarılar diledi. - DENİZLİ