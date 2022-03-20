Serkan Demirkol, Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonası'nda KKTC'yi temsil edecek - Son Dakika
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Serkan Demirkol, Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonası'nda KKTC'yi temsil edecek

20.03.2022 11:55
Serkan Demirkol, Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonası'nda KKTC'yi temsil edecek

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Serkan Demirkol, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonası'nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Serkan Demirkol, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonası'nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük bölümü 3. sınıf öğrencisi Serkan Demirkol, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 28 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında Balıkesir'de düzenlenecek olan Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonası'nda (BOKS ÜNİLİG), +92 kiloda şampiyonluk için ringe çıkmaya hazırlanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk kez temsil edileceği turnuvada, dereceye giren sporcular Türkiye Milli Takımı'na seçilerek Dünya Üniversitelerarası Boks Şampiyonası'nda yarışma hakkı da elde edecek.

+92 kiloda şampiyonluk hedefiyle, antrenmanlarını Yakın Doğu Spor Kulesi'nde boks antrenörü Dindar Gölçek ile birlikte gerçekleştiren Serkan Demirkol, kondisyon, kuvvet ve fitness antrenmanlarını da Spor Kulesi Müdürü Turgut Zabit eşliğinde sürdürüyor. Serkan Demirkol, 50'nin üzerinde üniversitenin katılımı beklenen turnuvada şampiyon olması halinde KKTC'ye de bir ilki yaşatacak.

Serkan Demirkol: "Üniversitemi ve KKTC'yi en iyi şekilde temsil edeceğim."

Turnuvaya kısa bir süre kaldığı için yoğun bir antrenman programıyla çalışan Serkan Demirkol, "Üniversitemin sunduğu bu fırsatı, en iyi şekilde değerlendirmek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyorum. Günü üç antrenmanla tamamlıyorum. Üniversitemi ve KKTC'yi en iyi şekilde temsil edeceğim" ifadelerini kullandı.

Dindar Gölçek: "Şampiyon olarak Dünya Üniversitelerarası Boks Şampiyonası'na da katılma hakkı elde etmek istiyoruz"

Serkan Demirkol'u bu zorlu turnuvaya hazırlayan antrenörlerinden Dindar Gölçek, 2010'da aynı turnuvada şampiyonluk yaşayan bir isim. Gölçek'in, profesyonel boks kariyerinde, Fenerbahçe ve Emniyet Spor Kulübü sporcusu olarak, Türkiye ve Avrupa dereceleri de bulunuyor. Şimdilerde ise antrenmanlarla tecrübesini Serkan Demirkol'a aktarıyor. "Turnuvadan madalya ile döneceğimize inanıyoruz" diyen Gölçek, "Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonası'nda dereceye girerek 2022'de yapılacak olan Dünya Üniversitelerarası Boks Şampiyonası'na da katılma hakkı elde etmek istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

Serkan Demirkol'un şampiyon olabilmek adına çok yoğun çalıştığını ve antrenman performansının çok iyi olduğunu belirten Turgut Zabit, "Emeklerimizin karşılığını alacağımızı ümit ediyoruz. Şampiyon olarak, KKTC boksuna önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Yakın Doğu Spor Kulesi, sahip olduğu dünya standartlarındaki donanımı ve alanlarında yetkin hocaları ile öğrencilerimize ve Kıbrıs Türk halkına hizmet ediyor. Boks, fitness ve terapi merkezlerimizde sürdürdüğümüz çalışmalarımızla müsabakalara hazırlanıyoruz. Şampiyonanın, boks adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve üniversitemiz için iyi bir başlangıç olmasını hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Serkan Demirkol, Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonası'nda KKTC'yi temsil edecek
Serkan Demirkol, Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonası'nda KKTC'yi temsil edecek
Serkan Demirkol, Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonası'nda KKTC'yi temsil edecek

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Kaynak: İHA

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