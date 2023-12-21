- Serkan Özbalta: "Adaletli bir skor oldu"

ŞANLIURFA - Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, adaletli bir skor olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Çorum FK, deplasmanda Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, kalan maçları kazanarak yukardaki 7 takımın içerisine girmek istediklerini belirterek, "Bizim takımın başına geldiğimiz beşinci maçımızı oynadık. Diyebilirim ki ilk yarı itibarıyla durgun bir oyun ama ikinci yarı biraz daha hareketlendik. İlk yarıdaki o aşamada gol atmayı da başardık ama sonra biraz erken gol yiyince, o attığımız golle devre arasına girebilseydik, zaten konuşmalarımla, paylaştığımız organizasyonlarla takımın ikinci yarıda daha iyi işler yaptığını gördük. Şu sevindirici, son 4 haftada 10 puan evet güzel ama bu gün bazı eksiklerimiz gözüktü. Bunları biliyorduk, çalışıyorduk ama tabi şey de biraz etkiledi galiba, onu da biz oyuncularla konuşuyoruz. İyi bir seri yakaladık. Üç hafta 9 puan, atılan 10 gol ve yenilen bir gol ama ondan sonra bir anda erteleme kararı, hani ligler süresiz ertelenecek falan, o anda ister istemez oyuncularda mental bir yorgunluk olabiliyor. Neden, çünkü hemen hemen sezonun ilk yarısının sonlarına gelindiği için 6 aydır bu oyuncular antrenman yapıyorlar ve zihinsel olarak kolay değil tabii. Bazen tabii hedefe giderken bu tarz, eğer durgun oynadığınızda, istediklerinizi sahaya yansıtamadığınızda yenilmemek iyidir. Şunu görünce daha mutlu oldum, devre arasındaki direktiflerden sonra oyuncuların verdiği tepki, olumlu oyun bizi daha mutlu etti çünkü takımda daha fazlası var, bu oyuncularda daha fazlası var. O anlamda 1-1 adaletli bir skor olduğunu düşünüyorum. Bir takım ikinci yarı yenseydi yazık olacaktı gibi bir müsabaka oldu. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Urfaspor'u da canı gönülden başarılar diliyorum. Biraz sıkıntılı bir süreç ama ikinci yarıyla beraber atlatacaklarına inanıyorum. Bizim hedefimiz de tabii ki yukarıya doğru çıkmak. Her hafta bir basamak daha yukarı çıkmak, antrenmanlarda yaptığımız organizasyonları daha iyi sahaya yansıtıp o yedili makasın içerisine kendimizi atmaya çalışıyoruz. Pazartesi zaten devrenin son maçına çıkacağız, Boluspor ile kendi sahamızda. Biz de orada taraftarımıza bir galibiyet hediye ederek devre arasına girmek istiyoruz" diye konuştu.