Serkan Yıldırım, Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Serkan Yıldırım, Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Serkan Yıldırım, Para Atletizm Dünya Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Japonya'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda Serkan Yıldırım, 10.53 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı. Bu başarısıyla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Aynı şampiyonada milli para atlet Serap Demirkapu da Türkiye rekoru kırarak başarılı bir performans sergiledi.

18.05.2024 19:17
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Japonya'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 100 metre finalinde 10.53 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazanan Serkan Yıldırım'ın Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kobe şehrinde devam eden IPC Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda Serkan Yıldırım, T12 100 metre finalinde 10.53'lük derecesiyle şampiyona rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu. Serkan Yıldırım, bu başarısıyla Paris Paralimpik Oyunları'na kota hakkı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, "İki seneyi aşkın bir süredir Serkan'ın rekorlar kırarak şampiyon olacağını çeşitli yerlerde dile getirdim. Çok şükür, Serkan bizleri üzmedi. Bu başarı hepimizin. Başta bizlere her zaman inanan, güvenen ve desteklerini hiç esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, görme engelli camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan şampiyonada yarışan milli para atlet sporcularından Serap Demirkapu ise F13 cirit atma kategorisinde yaptığı 31.18'lik atışı ile Türkiye rekoru kırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Serkan Yıldırım, Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika

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