Brezilya'da düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden milli güreşçi Servet Angı, gümüş madalya kazandı.

Turnuva boyunca başarılı bir performans sergileyen milli sporcu, finale kadar yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Final müsabakasının ardından gümüş madalyanın sahibi olan Servet Angı, Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdı. - İSTANBUL