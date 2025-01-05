Servet Çetin: 10 kişi kalmamıza rağmen pozisyon vermedik

Spor

Bu nasıl bir benzerlik? Törende onu gören bir daha baktı

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- Servet Çetin: "Rakibe, 10 kişi kalmamıza rağmen çok pozisyon vermedik"

ADANA - Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, Adanaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Rakibe 10 kişi kalmamıza rağmen çok pozisyon vermedik. En büyük handikaplarımızdan biri oyuncu değişikliği yapamamamız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda karşılaştığı Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Amed Sportif Faaliyet Teknik Direktörü Servet Çetin, açıklamalarda bulundu. Çetin, "Tek eksiğimiz goldü, ön bölgede biraz sıkıntımız var. Topu oralara kadar getiriyoruz, 10 kişi bile getirdik. Rakibin ceza sahasında etkisiz kalıyoruz, şutu denemiyoruz. Rakibe, 10 kişi kalmamıza rağmen çok pozisyon vermedik. En büyük handikaplarımızdan biri oyuncu değişikliği yapamamamız. Elimde çabuk bir oyuncu olsaydı galibiyeti düşünüp o oyuncuyu alacaktım. Rakip fazla adamla üzerimize gelecekti. Yine de 10 kişi kaldıktan sonra alınan bir puan, bir puandır" diye konuştu.