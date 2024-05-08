Servet Yardımcı: Milli takımımız büyük başarılar elde edecektir - Son Dakika
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Spor

Servet Yardımcı: Milli takımımız büyük başarılar elde edecektir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Servet Yardımcı, A Milli Futbol Takımı'nda çok iyi jenerasyon yakaladıklarını söyleyerek, milli takımın ülkemizi gururlandıracağını ve büyük başarılar elde edeceğini belirtti. Yardımcı ayrıca, 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde Türk sporcuları tebrik etti ve Almanya'da yapılacak olan şampiyonaya milli takımın iyi hazırlandığını ifade etti.

08.05.2024 21:58
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Servet Yardımcı, A Milli Futbol Takımı'nda çok iyi jenerasyon yakaladıklarını söyleyerek, "En iyi hazırlıkları yaparak, milli takımımız ülkemizi gururlandıracaktır, büyük başarılar elde edecektir" dedi.

70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde 2023 yılının en iyileri sahiplerini ödüllerini aldı. Tören öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Servet Yardımcı, "Bunca yıl bu ödülleri kusursuz ve sorun olmadan devam ettirmeleri de önemli bir başarı. Onları kutluyorum. Benim için çok değerli, Türk sporuna katkılarından dolayı tebrik ediyorum. İnşallah nice bu ödül töreninde beraber olma dileğiyle ödül alan sporcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Yardımcı, Almanya'da önemli bir şampiyona olacağını ifade ederek, "Almanya da çok ciddi bir şekilde hazırlanıyor. Milli takımımız da en iyi şekilde hazırlanacaktır. İyi hocamız var. Önemli sporcu grubumuz var. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık. En iyi hazırlıkları yaparak, milli takımımız ülkemizi gururlandıracaktır, büyük başarılar elde edecektir. Onları şimdiden kutluyorum, başarılar diliyorum. İnşallah UEFA olarak da ülkeme iyi haberler getirmeye de devam edeceğim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Servet Yardımcı: Milli takımımız büyük başarılar elde edecektir - Son Dakika

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