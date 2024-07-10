Servet Yardımcı'nın Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 18 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurulunda TFF başkanlığı için adaylık başvurusu kabul edildi.
Servet Yardımcı, sosyal medya hesabından adaylık başvurusunun kabul edildiğini gösteren belgeyi paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Resmi adaylık başvurumuz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmiştir. Türk futboluna hayırlı olsun."
Son Dakika › Spor › Servet Yardımcı TFF Başkanlığı için adaylık başvurusu kabul edildi - Son Dakika
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