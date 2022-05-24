Sesi Görenler, Avrupa Şampiyonası'nın son hazırlığını Bursa'da yapıyor - Son Dakika
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Sesi Görenler, Avrupa Şampiyonası'nın son hazırlığını Bursa'da yapıyor

24.05.2022 14:36
Sesi Görenler, Avrupa Şampiyonası'nın son hazırlığını Bursa'da yapıyor

Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi son hazırlıklarını Bursa'da yapıyor.

Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi son hazırlıklarını Bursa'da yapıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi son hazırlıklarını Bursa'da yapıyor. İtalya'nın Pescara kentinde 7-17 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidecek olan Sesi Görenler Milli Takımı, geçmişte bir Avrupa Şampiyonluğu ve 2 kez de Paralimpik Oyunları'na gitme hakkı kazanmıştı.

Sesi Görenler Milli Takımı grup aşamasında ilk maçını Çek Cumhuriyeti, ikinci maçını Fransa, üçüncü maçını Yunanistan, dördüncü ve son maçını da İtalya ile oynayacak.

Şampiyona ile ilgili görüşlerini aktaran Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, "Sesi Görenler Milli Takımımıza inancımız yüksek, inanıyoruz ki en iyi başarı ile ülkemize döneceklerdir" dedi.

Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ise, "Hedefimiz altın madalya. İnşallah ülkemize bu başarıyı getirip, 2024'te Paris'te düzenlenecek Paralimpik Oyunları'na katılma vizesiyle döneceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Sesi Görenler, Avrupa Şampiyonası'nın son hazırlığını Bursa'da yapıyor
Sesi Görenler, Avrupa Şampiyonası'nın son hazırlığını Bursa'da yapıyor
Sesi Görenler, Avrupa Şampiyonası'nın son hazırlığını Bursa'da yapıyor
Sesi Görenler, Avrupa Şampiyonası'nın son hazırlığını Bursa'da yapıyor
Sesi Görenler, Avrupa Şampiyonası'nın son hazırlığını Bursa'da yapıyor

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Kaynak: İHA

Avrupa Futbol Şampiyonası, Futbol, Milli, Bursa, Spor, Son Dakika

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