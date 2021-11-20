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Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde şampiyon İzmir Çağdaş Görmeyenler oldu - Son Dakika

Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde şampiyon İzmir Çağdaş Görmeyenler oldu

20.11.2021 15:11

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) desteğiyle Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Futbol B1 Deplasmanlı Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde, İzmir Çağdaş Görmeyenler, Çankaya Belediyespor'u 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) desteğiyle Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Futbol B1 Deplasmanlı Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde, İzmir Çağdaş Görmeyenler, Çankaya Belediyespor'u 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Buca Yedigöller Sahası'ndaki son hafta mücadelesinde ligde lider konumunda bulunan İzmir Çağdaş Görmeyenler Takımı ile puan cetvelinde ikinci sırada yer alan son 8 yılın şampiyonu Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Takımı, karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada İzmir ekibi, rakibini 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Karşılaşmada takımının iki golünü de kaydeden İzmir Çağdaş Görmeyenler takımından Hasan Şatay, bu sezon ulaştığı 40 golle, "gol kralı" unvanını elde etti.

İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü Başkanı Ercüment Ekrem Davran, yaptığı açıklamada, "Bu gururu İzmir'e yaşatmak istiyorduk. Burada yılların emeği var ve sonunda kupayı müzemize götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir Çağdaş Görmeyenler antrenörlerinden Osman Taşyuran, "Yıllardır bu şampiyonluğun en büyük adayıydık. Sonunda şampiyonluğu İzmir'e kazandırdık. Emeği geçen herkese binlerce kez teşekkürler." diye konuştu.

Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde şampiyon İzmir Çağdaş Görmeyenler oldu
Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde şampiyon İzmir Çağdaş Görmeyenler oldu
Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde şampiyon İzmir Çağdaş Görmeyenler oldu
Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde şampiyon İzmir Çağdaş Görmeyenler oldu

Şampiyon, Çankaya, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde şampiyon İzmir Çağdaş Görmeyenler oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde şampiyon İzmir Çağdaş Görmeyenler oldu - Son Dakika
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