Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Türkiye Futbol Federasyonu 'nun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Sesi Görenler Milli Takımı, İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinci oldu. Normal süresi 0-0 biten maçta Fransa 'ya üçerli seri penaltı atışları sonunda 2-1 yenilen milliler, gümüş madalyanın sahibi oldu. Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, turnuvada gösterdiği başarılarla final maçı öncesi hem Dünya Şampiyonası 'na hem de 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etmişti.

Kaynak: DHA

İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

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