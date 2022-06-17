Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu

17.06.2022 21:22
Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ikinci olarak tamamladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ikinci olarak tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Sesi Görenler Milli Takımı, İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinci oldu. Normal süresi 0-0 biten maçta Fransa'ya üçerli seri penaltı atışları sonunda 2-1 yenilen milliler, gümüş madalyanın sahibi oldu. Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, turnuvada gösterdiği başarılarla final maçı öncesi hem Dünya Şampiyonası'na hem de 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etmişti.


YORUMLAR
500
Sesi Görenler, İngiltere'yi 2-0 yenerek finale yükseldi Sesi Görenler, İngiltere'yi 2-0 yenerek finale yükseldi Bakan Kasapoğlu'ndan Sesi Görenler Milli Futbol Takımı'na tebrik Bakan Kasapoğlu'ndan Sesi Görenler Milli Futbol Takımı'na tebrik
Kaynak: DHA

İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:11 Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan propagandaya ilişkin İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
20:06 Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini açıkladı
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 21:38:15. #1.13#
SON DAKİKA: Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement