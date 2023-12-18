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Sevilla, Quique Sanchez Flores'i teknik direktör olarak atadı - Son Dakika
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Sevilla, Quique Sanchez Flores'i teknik direktör olarak atadı

Sevilla, kötü sonuçlar nedeniyle Diego Alonso'nun görevine son vererek Quique Sanchez Flores'i teknik direktör olarak atadı. Flores ile 2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Sevilla, Quique Sanchez Flores\'i teknik direktör olarak atadı
18.12.2023 - 19:25,
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İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Sevilla'da teknik direktörlük görevine Quique Sanchez Flores getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle hafta sonu görevine son verilen Uruguaylı Diego Alonso'nun yerine İspanyol Flores'in getirildiği belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda eden ve ligde 13 puanla 17. sırada yer alan Sevilla, 58 yaşındaki İspanyol teknik direktörle 2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Futbolcu kökenli teknik direktörlerden Flores, daha önce Getafe (İki dönem), Valencia, Benfica, Atletico Madrid, Al-Ahli, Al-Ain, Watford, Espanyol ve Shanghai Shenhua takımlarını çalıştırmıştı.

Kaynak: AA
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