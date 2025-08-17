Seydikemer'de Yağlı Güreşler Tamamlandı - Son Dakika
Seydikemer'de Yağlı Güreşler Tamamlandı

17.08.2025 21:01
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

Seydikemer Belediyesi tarafından Seki Mahallesi Zümrüt Çayırı'nda gerçekleştirilen güreşlere 65'i başpehlivan 1000 güreşçi katıldı.

Finalde Orhan Okulu'nu yenen İsmail Koç, başpehlivan oldu.

Organizasyonda güreş ağalığını ise 10 milyon lira bedelle geçen yılın ağası iş insanı Şaban Karaşal 3. kez kazanarak altın kemerin sahibi oldu.

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, konuşmasında başpehlivanlığı kazanan Koç'u tebrik etti.

Gelecek nesillere yağlı pehlivan güreşlerini aktarmak için çalıştıklarını belirten Akdenizli, "Seki'deki yağlı güreşlerimiz Muğla'mızın en büyük organizasyonunu." dedi.

Etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise kendisinin pehlivan Veli Sayan'ın torunu olduğunu hatırlattı.

Kaya, "Bu milletin sırtını hiçbir zaman yere getirmeyen yiğit liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim. Sporun ve sporcunun en büyük destekçisi her zaman Cumhurbaşkanımız olmuştur." diye konuştu.

Etkinliği, AK Parti Muğla milletvekilleri Yakup Otgöz ile Kadem Mete, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş takip etti.

Kaynak: AA

