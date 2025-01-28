Seyfettin Anıl Yaşar, Erokspor\'a Kiralandı

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Çaykur Rizesporlu oyuncu Seyfettin Anıl Yaşar, Esenler Erokspor'a kiralandı.

Çaykur Rizespor, oyuncusu Seyfettin anıl Yaşar'ın sezon sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiralandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Seyfettin Anıl Yaşar'ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1.Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Futbolcumuz resmi imzanın atılması için İstanbul'a gitmiştir. Yeni mücadelesinde Anıl'a sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - RİZE