Seyhan Belediyesi Yaz Spor Okullarında 2 Bin Çocuğa Katılım Sertifikası Verildi - Son Dakika
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Seyhan Belediyesi Yaz Spor Okullarında 2 Bin Çocuğa Katılım Sertifikası Verildi

Seyhan Belediyesi Yaz Spor Okullarında 2 Bin Çocuğa Katılım Sertifikası Verildi

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, amaçlarının çocukları spor sahalarına çekip kötü alışkanlıklara yönelmelerinin önüne geçmek olduğunu söyledi. Seyhan Belediyesi Yaz Spor Okullarında eğitim alan 2 bin kursiyer çocuğa katılım sertifikası verildi.

13.08.2024 10:26  Güncelleme: 10:27
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Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, amaçlarının çocukları spor sahalarına çekip kötü alışkanlıklara yönelmelerinin önüne geçmek olduğunu söyledi.

Seyhan Belediyesi Yaz Spor Okullarında eğitim alan 2 bin kursiyer çocuğa katılım sertifikası verildi. 7-15 yaş arası çocukların eğitim aldığı Yaz Spor Okullarının belediyelerine ait spor tesislerinde ücretsiz olduğunu belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Çeşitli branşlarda tecrübeli eğitmenler nezaretinde gerçekleşen kurslarda öğrencilerin spor malzemeleri ve kıyafet ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanmakta. Sağlıklı ve güvenli şartların oluşturulduğu spor okullarının yoğun ilgi görmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Amacımız, çocuklarımızı spor sahalarına çekip kötü alışkanlıklara yönelmelerinin önüne geçmek" dedi.

10 branşta eğitim aldılar

Futbol, Hentbol, Voleybol, Tenis, Basketbol, Muay Tai, Karate, Jimnastik, Atletizm ve Fitness gibi branşlarda başarılı çalışmalar gösteren kursiyerlere katılım sertifikalarının eğitmenleri tarafından verildiğini söyleyen Tekin, "Çocuklarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın sporu alışkanlık haline getirmesi için ailelerimize büyük görev düşüyor. Teşvik etmeleri gerekiyor. Bu konuda bize düşen desteği esirgemeyeceğiz" diye konuştu.

Yıl boyu devam edecek olan spor okulları çalışmalarına katılmak ve detaylı bilgi almak isteyenler Seyhan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne ait 0539 776 33 27 no'lu telefona ulaşabilirler. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Seyhan Belediyesi Yaz Spor Okullarında 2 Bin Çocuğa Katılım Sertifikası Verildi - Son Dakika

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