Seyhan'ın genç kız voleybolcuları şampiyon

Seyhan Belediyespor Kulübü, genç erkekler voleyboldan sonra genç kızlar kategorisinde de Adana şampiyonu oldu.

Grupta oynadığı son maçında Çukurova Efes Spor Kulübü'nü 3-0 yenerek Adana birincisi olmayı garantilediklerini belirten Seyhan Belediyespor Kulübü Kulübü Kadın Voleybol takımları Baş Antrenörü Göksel Özbek, "Sezonun ilk haftasından itibaren başarılı sonuçların altına imza atarak puan üstünlüğüyle il birincisi olduk. Kadromuzda birbirinden yetenekli genç sporcular bulunmakta. Bu oyuncularımızın gelecekte iyi konuma gelebilmesi adına büyük bir özveride bulunmaktayız" dedi.

Seyhan Belediye Başkanı ve Seyhan Belediyespor Kulübü Onursal Başkanı Akif Kemal Akay başta olmak üzere yönetim kuruluna her zaman yanlarında olup desteklerini esirgemedikleri için sporcuları adına teşekkür eden Özbek, "Aldığımız desteği başarıya dönüştürmek bizleri son derece mutlu ediyor. Şampiyonluğu belediye başkanlığımıza armağan ediyoruz" diye konuştu.

Seyhan Belediyespor Kulübünün il birincisi olduğu genç kızlar voleybol kategorisinde Büyükşehir Belediyespor 2., Karespor ise 3. oldu.

Mavi-Beyazlılar şampiyonluk kupasını 4 Ocak Pazartesi günü Nihat Geven Spor Salonu'nda yapılacak törende alacak. - ADANA