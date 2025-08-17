Şeyseller’den Kayseri’ye Basketbol Kampı

Hint Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Şeyseller'in PLS SUNS Basketbol Okul Takımı; Erciyes Üniversitesi Spor Dostu Kampüs etkinlikleri kapsamında 9-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında Kayseri'de hem kamp hem de sosyal etkinlikler gerçekleştirdi.

Misafir ekip Kayseri'de bir çok tarihi ve turistik bölgeyi gezerken, 9 ve 10 Ağustos tarihinde Erciyes Üniversitesi'nde yapılan antrenmanlar ve hazırlık maçları sonrası 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası'nı izledi. U14 kız takımı ve U16 erkek takımı ile Kayseri'ye gelen PLS SUNS Basketbol Okul Takımı; Kayseri'deki basketbol takımları ile 11-16 Ağustos tarihleri arasında dostluk maçları yaptı. Erciyes Üniversitesi tesislerinde birçok sportif etkinliklere katılan ve antrenman yapan ekip sosyal ve kültürel aktiviteler ve gezi etkinlikleri yaptıktan sonra Kayseri'den ayrılacak.

Kamp hakkında değerlendirme yapan Spor Dostu Kampüs Koordinatör yardımcısı Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak; "Son derece verimli bir kampı geride bırakmak üzereyiz. Üniversitemizde basketbol eğitimi alan ve okul takımında oynayan öğrencilerimiz, misafir ettiğimiz ekiple birlikte vakit geçirme, antrenman yapma, kültür alışverişinde bulunma, yeni arkadaşlıklar kurma, şansı yakaladılar. Özellikle yabancı dil gelişimi ve pratiği konusunda da öğrencilerimiz için çok faydalı bir kamp oldu. Bu şekilde uluslararası kampları düzenlemeye, ekipleri misafir etmeye, yurt dışında ki kamplara katılmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ