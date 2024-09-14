Sezer Huysuz'dan Yunusemre Belediyespor'a Ziyaret - Son Dakika
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Sezer Huysuz'dan Yunusemre Belediyespor'a Ziyaret

Sezer Huysuz\'dan Yunusemre Belediyespor\'a Ziyaret

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 3 Ekim'de yapılacak kongre öncesi Yunusemre Belediyespor'u ziyaret etti. Huysuz, kulüp yönetimi ve sporcularla bir araya gelerek Türk judosuna katkılarından dolayı teşekkür etti.

14.09.2024 13:09  Güncelleme: 13:10
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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 3 Ekim'de yapılacak olağan kongre öncesinde Yunusemre Belediye spor'u ziyaret ederek, Kulüp Başkanı Bülent Kanik, yöneticiler, sporcular ve antrenörlerle bir araya geldi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 3 Ekim Perşembe yapılacak kongre çalışmaları kapsamında Yunusemre Belediyespor'u ziyaret etti. İlk olarak Kulüp Başkanı Bülent Kanik'i makamında ziyaret eden Huysuz, ziyarette yaptığı açıklamada, Yunusemre Belediyespor'un Türk judosuna önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, hizmetlerinden ötürü Yunusemre Belediyesi'ne ve kulüp yönetimine teşekkür etti. Başkan Huysuz, " Manisa, yetiştirdiği milli sporcularla Türk judosu için çok kıymetli bir ilimiz. Buradan yetişen sporcularımızın 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na gideceğine inanıyorum. Manisa'mızın önemli kulüplerinden Yunusemre Belediyespor, ülkemize uluslararası müsabakalarda madalyalar kazandırıp altyapıdan çok sayıda milli sporcular yetiştirmiştir. Bu anlamda Yunusemre Belediyesi'ne ve Yunusemre Belediyespor'a judo altyapısına ve tüm amatör spor branşlarına verdiği destek için teşekkür ederiz. Türkiye Judo Federasyonu olarak belediyelerimizin judo ile ilgili yapacağı her projeye destek olacağız."

Kulüp Başkanı Bülent Kanik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, göreve yeniden talip olan Sezer Huysuz ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Sezer Huysuz ve ekibi, yönetim ziyaretinin ardından kulübün judo takımının akşam antrenmanını ziyaret ederek sporcu ve antrenörlerle sohbet etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sezer Huysuz'dan Yunusemre Belediyespor'a Ziyaret - Son Dakika

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