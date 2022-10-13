Rangers'ta umduğunu bulamayan Rıdvan Yılmaz için Galatasaray harekete geçebilir! - Son Dakika
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Rangers'ta umduğunu bulamayan Rıdvan Yılmaz için Galatasaray harekete geçebilir!

13.10.2022 19:17

Sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a giden Rıdvan Yılmaz için İskoç ekibinin eski yıldızlarından Alan Hutton şaşırtan bir yorumda bulundu. Rıdvan'ın kiralanabileceğini söyleyen Hutton, "Bu şekilde Barisic oynamaya devam ederse, o zaman Rıdvan kiralık gidebilir. Umarım ilerleyen haftalarda onu biraz daha fazla sahada görürüz ve kendini Rangers'a kanıtlayabilir." ifadelerini kullandı. Yerli oyuncu havuzunu artırmak isteyen Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz için hamle yapacağı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminde yıldızı parlayan Rıdvan Yılmaz, sezon başında 4 milyon euro bedelle Rangers'a transfer olmuştu. Burada umduğunu bulamayan genç futbolcu çarpıcı bir yorum geldi.

"RANGERS ONUN İÇİN FAZLA PARA HARCADI"

Uzun yıllar Rangers forması giyen Alan Hutton, Rıdvan Yılmaz'ın performansına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hutton, "Garip bir durum. Bence Rangers onu transfer etmek için fazla para harcadı. Önümüzdeki dönemde onu daha fazla izleyeceğiz. Çok maç var. Bu maçlar onun parlaması için bir fırsat." dedi.

"RIDVAN KİRALIK GİDEBİLİR"

Genç yıldızın başka bir takıma kiralanabileceğini belirten Hutton ayrıca, "Bu şekilde Barisic oynamaya devam ederse, o zaman Rıdvan kiralık gidebilir. Umarım ilerleyen haftalarda onu biraz daha fazla sahada görürüz ve kendini Rangers'a kanıtlayabilir" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İLE ADI ANILIYOR

Tüm bu gelişmelerin ışığında yerli oyuncu havuzu konusunda problem yaşayan Galatasaray'ın ara transfer döneminde Rıdvan Yılmaz'ı kiralamak için harekete geçeceği iddia edildi.

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Rıdvan Yılmaz, Galatasaray, Beşiktaş, Rangers, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rangers'ta umduğunu bulamayan Rıdvan Yılmaz için Galatasaray harekete geçebilir! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rangers'ta umduğunu bulamayan Rıdvan Yılmaz için Galatasaray harekete geçebilir! - Son Dakika
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