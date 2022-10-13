Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminde yıldızı parlayan Rıdvan Yılmaz, sezon başında 4 milyon euro bedelle Rangers'a transfer olmuştu. Burada umduğunu bulamayan genç futbolcu çarpıcı bir yorum geldi.
Uzun yıllar Rangers forması giyen Alan Hutton, Rıdvan Yılmaz'ın performansına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hutton, "Garip bir durum. Bence Rangers onu transfer etmek için fazla para harcadı. Önümüzdeki dönemde onu daha fazla izleyeceğiz. Çok maç var. Bu maçlar onun parlaması için bir fırsat." dedi.
Genç yıldızın başka bir takıma kiralanabileceğini belirten Hutton ayrıca, "Bu şekilde Barisic oynamaya devam ederse, o zaman Rıdvan kiralık gidebilir. Umarım ilerleyen haftalarda onu biraz daha fazla sahada görürüz ve kendini Rangers'a kanıtlayabilir" ifadelerini kullandı.
Tüm bu gelişmelerin ışığında yerli oyuncu havuzu konusunda problem yaşayan Galatasaray'ın ara transfer döneminde Rıdvan Yılmaz'ı kiralamak için harekete geçeceği iddia edildi.
Son Dakika › Spor › Rangers'ta umduğunu bulamayan Rıdvan Yılmaz için Galatasaray harekete geçebilir! - Son Dakika