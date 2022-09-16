Galatasaray, Konyaspor'un ligdeki gol yememe serisini 58. saniyede bitirdi

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye sarı-kırmızılılar adeta golle başladı.
Karşılaşmaya çok iyi başlayan Galatasaray henüz 58. saniyede Sacha Boey'in sağ kanattan getirdiği topta Oliveira ile golü buldu. 6 haftadır kalesinde gol görmeyen Konyaspor'a ilki yaşatan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon bir ilki daha başardı.
Galatasaray'da Oliveira, 58. saniyede Konyaspor ağlarını sarsarken Süper Lig'de bu sezon bir ilki yaşattı. Portekizli futbolcu, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de atılan en erken golün sahibi oldu.
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