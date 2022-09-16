Galatasaray, Konyaspor'un ligdeki gol yememe serisini 58. saniyede bitirdi - Son Dakika
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Galatasaray, Konyaspor'un ligdeki gol yememe serisini 58. saniyede bitirdi

16.09.2022 20:19
Galatasaray, Konyaspor'un ligdeki gol yememe serisini 58. saniyede bitirdi

Süper Lig'in ilk 6 haftasında gol yemeyen Konyaspor, Galatasaray deplasmanında 58. saniyede topu ağlarından çıkardı. Sarı-kırmızılılarda golü atan isim olan Sergio Oliveira, aynı zamanda bu sezonun en hızlı golünü buldu.

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye sarı-kırmızılılar adeta golle başladı.

KONYASPOR, 58. SANİYEDE KALESİNDE GOLÜ GÖRDÜ

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Galatasaray henüz 58. saniyede Sacha Boey'in sağ kanattan getirdiği topta Oliveira ile golü buldu. 6 haftadır kalesinde gol görmeyen Konyaspor'a ilki yaşatan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon bir ilki daha başardı.

BU SEZON ATILAN EN ERKEN GOL

Galatasaray'da Oliveira, 58. saniyede Konyaspor ağlarını sarsarken Süper Lig'de bu sezon bir ilki yaşattı. Portekizli futbolcu, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de atılan en erken golün sahibi oldu.

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