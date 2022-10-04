VAR'dan en fazla ücret kazanan hakem Alper Ulusoy oldu - Son Dakika
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VAR'dan en fazla ücret kazanan hakem Alper Ulusoy oldu

04.10.2022 12:00

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sezon başında saha hakemleri ile VAR'ı ayırmıştı. VAR'da görevlendirilirken 11 hakemin şu ana kadar kazandıkları ücretler ortaya çıkarken 13'i VAR, 7'si de AVAR'da olmak üzere toplam 20 maçta 171 bin 200 lira ile Alper Ulusoy en çok kazanan oldu.

Süper Lig'in masa başındaki hakemlerinin kazançları ortaya çıktı. VAR ve AVAR olarak görev yapan deneyimli hakemler arasında cebini en çok dolduran isim Alper Ulusoy oldu.

SABİT MAAŞLARI 10 BİN LİRA

Ajansspor'un haberine göre, TFF, VAR hakemlerine sezon başında yüzde yüz zam yaptı. VAR hakemleri sabit bir maaşın yanı sıra görev aldıkları her maçta da para alıyor. Bu para Süper Lig ve 1. Lig'de değiştiği gibi VAR veya AVAR olmasına göre de değişiklik gösteriyor. VAR'da görevli hakemin sabit maaşı 10 bin lira. AVAR olduğunda ise 5 bin lira kazanıyor. 1. Lig'de VAR ücreti 6 bin 800, AVAR ücretiyse 3 bin 600 lira.

VAR maaşları ortaya çıktı! En fazla kazanan hakem Alper Ulusoy oldu
Alper Ulusoy

EN ÇOK KAZANAN ALPER ULUSOY

30 Temmuz 2022'de Süper Kupa finaliyle başlayan 2022-23 sezonunda masa başında görev alan 11 hakem içinde en çok parayı Alper Ulusoy kazandı. Yeşil sahaların eski hakemi, 13'i VAR, 7'si de AVAR'da olmak üzere toplam 20 maçta 171 bin 200 lira kazandı. İki aylık sabit maaşla birlikte toplam kazancı 189 bin lira oldu. Ulusoy'u 167 bin lirayla Serkan Tokat ve 160 bin liralık gelirle de Hakan Ceylan takip etti. 139 bin 200 liralık gelirle en az kazanan VAR ise Emre Malok oldu.

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Hakan Ceylan, Alper Ulusoy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor VAR'dan en fazla ücret kazanan hakem Alper Ulusoy oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAR'dan en fazla ücret kazanan hakem Alper Ulusoy oldu - Son Dakika
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