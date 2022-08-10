Afjet Afyonspor hazırlık maçında MC Alger ile berabere kaldı - Son Dakika
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Afjet Afyonspor hazırlık maçında MC Alger ile berabere kaldı

10.08.2022 22:52
Afjet Afyonspor hazırlık maçında MC Alger ile berabere kaldı

Sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Afjet Afyonspor, Cezayir Lig 1'inci Lig takımlarından Mouloudia Club Alger ile 3-3 berabere kaldı.

Sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Afjet Afyonspor, Cezayir Lig 1'inci Lig takımlarından Mouloudia Club Alger ile 3-3 berabere kaldı.

Afjet Afyonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cezayir 1'inci Lig takımlarından Mouloudia Club Alger ile hazırlık maçı yaptı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan müsabakaya Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Koray Palaz, şu 11'le çıktı: Anıl, İsmail, Melih, Denis, Onur, Şiyar, Olcay, Yavuz, Abdullah, Eray, Berat. Mouloudia Club Alger Teknik Direktörü Faruk Hadzibegic ise, maça şu 11 ile çıktı; Chaal, Hamidi, Ghezala, Menzla, Fehrani, Benabdi, Dahamni, Oukkıl, Merzougoı, Boutrif, Debbih.

Afjet Afyonspor 21'inci dakikada Berat ile öne geçti: 1-0. Cezayir takımı Mouloudia Club Alger 30'uncu dakikada Oukkıl ile skoru dengeledi: 1-1. Afjet Afyonspor 37'nci dakikada Şiyar ile tekrar öne geçti: 2-1. Afjet Afyonspor ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Müsabakanın 57'nci dakikasında Cezayir ekibi Rahmani ile skoru dengeledi: 2-2. Afyon takımı 71'de Furkan ile skoru 3-2'ye getirdi. Mouloudia Club Alger 85'inci dakikada Haif ile skor 3-3 yaptı. Maçta başka gol olmadı.

- Kayseri
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Kaynak: DHA

Erciyes, Cezayir, Şiyar, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afjet Afyonspor hazırlık maçında MC Alger ile berabere kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afjet Afyonspor hazırlık maçında MC Alger ile berabere kaldı - Son Dakika
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