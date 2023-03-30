Taraftar heyecanlı! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması

İnce teklifi kabul etti, CHP ile anlaştığını bu akşam duyuracak

Tarih belli oldu! Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkay Gündoğan'ın durumuyla ilgili menajerinden açıklama geldi.

"HANGİ FORMAYI GİYECEĞİ BELİRSİZ"

Sporx'in The Guardian'dan aktardığı röportajda menajer İlhan Gündoğan, "Henüz hiçbir kulüple anlaşmadık. İlkay'ın odak noktası tamamen devam eden sezonda. Şimdi sezonun son ve en kritik noktasındayız. İlkay'ın gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği hala belirsiz" ifadelerini kullandı.

BARCELONA İDDİALARI YALANLANDI

İlhan Gündoğan, bu açıklamalarla birlikte geçen ay Barcelona'ya gittiği ve kulüple sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanlamış oldu.

İlkay'ın Galatasaray'ın paylaşımına bıraktığı yorum

GALATASARAY GÜÇLÜ İHTİMAL

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan İlkay, bir gün mutlaka gönül verdiği takımın formasını giymek istiyor. 32 yaşındaki futbolcu, İngiltere'de Manchester City dışında bir takımın formasını giymeyeceğini söylemişti.