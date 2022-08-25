Yusuf Şimşek: "Taraftarın desteğiyle ilk maçımızı kazanacağımızı düşünüyorum"

Sezonun ilk maçında Amed Sportif'i ağırlayacak olan Isparta 32 Spor'da teknik direktör Yusuf Şimşek, "Zor olacak ama taraftarın desteğiyle kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, sezonun ilk maçında pazar günü Amed Sportif'i ağırlayacak. Isparta Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, açıklamalarda bulundu. Sözlerine Afyonkarahisar kampını değerlendirerek başlayan Şimşek, "1 haftalık kamp süresince 2 tane hazırlık maçı yaptık. Hem kaynaşma açısından hem maçlar açısından güzel geçti memnunuz. Herkes şunu bilmeli ki geç toplanan bir takımız diğer takımlardan 15 gün sonra toplandık ama buna rağmen iyi bir çalışma ortamı yakaladık. Sağolsun kulüp başkanımız ve yönetimimiz iyi şartlarda bize antrenman yaptırdılar. Gayet güzel olumlu geçti Afyonkarahisar kampından ve takımımızın genel halinden memnunuz" şeklinde konuştu.

"Transferlerimiz olacak"

Transfer sezonunun bitimine kadar takıma takviyeler olacağını belirten Şimşek, "Eylülün 8'ine kadar transferimiz olacak bunu yönetimle paylaşıyorum zaten hep olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Taraftarın desteğiyle kazanacağımızı düşünüyorum"

Pazar günü oynayacakları Amed Sportif maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Zor bir maç. İlkler zordur. İki takım da hedefli ve iyi, kaliteli oyuncular transfer etti. Zor olacağını düşünüyorum ama taraftarın desteğiyle kazanacağımızı düşünüyorum. Biz planlarımızı ona göre yaptık. Hafta başından beri ben de acayip bir heyecan var sanki ilk defa sahaya çıkacakmış ve antrenörlük yapacakmışım gibi heyecan var. Aynı heyecan oyuncularımızda da var. İnşallah bu heyecanımızı gelen taraftara iyi oyunla yansıtırsak maçtan galip bir şekilde ayrılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - ISPARTA