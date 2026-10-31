Sezonun ilk yenilgisini alan Houston Rockets, Dallas Mavericks'e 116-111 mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sezonun ilk yenilgisini alan Houston Rockets, Dallas Mavericks'e 116-111 mağlup oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Houston Rockets, deplasmanda Dallas Mavericks'e 116-111 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini aldı. Sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Alperen Şengün'den yoksun Houston'da Kevin Durant 28 sayı attı; Dallas'ta Kyrie Irving 35, Cooper Flagg 33 sayıyla öne çıktı.

Houston Rockets deplasmanda oynadığı Dallas Mavericks'e 116-111 mağlup oldu ve bu sezon ilk kez kaybetti.

NBA'de heyecan 10 maçla devam etti. Dallas Mavericks, American Airlines Center'da karşılaştığı Houston Rockets'ı 116-111'lik skorla mağlup etti ve üst üste 3, toplamda 4. galibiyetini elde etti. Dallas'ta Kyrie Irving 35 sayı, Cooper Flagg 33 sayı ve Daniel Gafford da 18 sayı kaydetti. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün sakatlığı nedeniyle forma giymezken, Kevin Durant 28 sayı, Jabari Smith Jr. da 22 sayıyla oynadı.

Philadelphia evinde kazandı

Philadelphia 76ers ise Xfinity Mobile Arena'da mücadele ettiği New York Knicks'i 98-93'lük skorla yenerek ligdeki 5. galibiyetini kazandı. Philadelphia'da Tyrese Maxey 27 sayı, Anfernee Simons 21 sayı ve LeBron James de 20 sayıyla müsabakayı tamamlarken, milli basketbolcu Adem Bona ise 14 dakika kaldığı parkede 2 ribaund, 1 blokla oynadı. Bu sezonki 4. mağlubiyetini yaşayan New York'ta ise Jalen Brunson 24 sayı kaydederken, Karl-Anthony Towns da 22 sayı, 12 ribaund ile double double yaptı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 95 - Charlotte Hornets: 79

Toronto Raptors: 114 - Orlando Magic: 121

Boston Celtics: 125 - Chicago Bulls: 111

Brooklyn Nets: 94 - Detroit Pistons: 110

Philadelphia 76ers: 98 - New York Knicks: 93

Dallas Mavericks: 116 - Houston Rockets: 111

Miami Heat: 145 - Indiana Pacers: 125

Minnesota Timberwolves: 127 - Los Angeles Clippers: 101

Phoenix Suns: 120 - Denver Nuggets: 127

Golden State Warriors: 112 - Los Angeles Lakers: 95

Kaynak: İHA
Dallas MavericksHouston RocketsAlperen ŞengünKevin DurantKyrie IrvingSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbi cezası ertelenecek mi TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı Derbi cezası ertelenecek mi? TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı! Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu
Mersin’de 19 yıllık “Mumya ceset“ dehşeti Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı Mersin'de 19 yıllık "Mumya ceset" dehşeti! Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı
Hakkari’den kahreden haber Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
Somer Sivrioğlu’nun işletmesinde kriz Kayyum atandı Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
Bahar Şahin’e öyle bir rol teklif edildi ki ’Edep ya hu’ diyerek tepki gösterdi Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
11:40
Aziz Yıldırım’ın yaptığına bakın Kritik toplantıda şaşırtan karar
Aziz Yıldırım'ın yaptığına bakın! Kritik toplantıda şaşırtan karar
11:17
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi İşte o görüntüler
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler
10:09
“Gece kızım, gece karımsın“ diyerek yıllarca istismar etti Anne de aynı cezayı aldı
"Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
09:53
İstanbul’da şaşırtan olay Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
09:34
Polonya’daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
09:00
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 11:50:51. #7.12#
SON DAKİKA: Sezonun ilk yenilgisini alan Houston Rockets, Dallas Mavericks'e 116-111 mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android