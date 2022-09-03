Casper Ruud (5 numaralı seribaşı), Tommy Paul'ü (29) 3-2, Pablo Carreno Busta (12) ise Alex de Minaur'u (18) 3-1 mağlup ederek 4. tur vizesi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Son şampiyon Medvedev ABD Açık'ta 4. tura çıktı - Son Dakika

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