Shakhtar Donetsk'ten 2. Galibiyet
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar, Epitsentr'ı 2-0 yenerek ligde 6 puana ulaştı.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de Epitsentr'ı 2-0 yenerek 2'de 2 yaptı.
Son şampiyon Shakhtar Donetsk, sezonun ikinci haftasında Epitsentr'a konuk oldu.
Konuk takım, Oleg Ocheretko ve Yegor Nazaryna'nın attığı gollerle 2-0 galip geldi.
İlk hafta maçında da Kudrivka'yı 5-1 yenen Shakhtar Donetsk, puanını 6'ya çıkardı. Epitsentr ise 3 puanda kaldı.
Kaynak: AA
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