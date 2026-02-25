Shkendija\'dan Samsunspor\'a Uyarı

SAMSUN (İHA) – Kuzey Makendonya ekibi Shkendija Teknik Direktörü Jeton Beqiri, yarın oynanacak maçta Samsunspor'un en iyi gününde olmamasını umduğunu söyledi.

UEFA Konferans Ligi Son 16 play-off rövanş maçında Samsunspor'a konuk olacak Shkendija'da Teknik Direktör Jeton Beqiri ve futbolculardan Sebastjan Spahiu basın toplantısına açıklamalarda bulundu. Samsunspor'un güçlü bir ekip olduğunu ifade eden Jeton Beqiri, "Benim için burada olmak büyük bir onur. İlk maçta da dediğim gibi karşımızdaki rakip hem ciddi hem de kendini çok geliştirmiş bir takım. Biz daha önce de dediğimiz gibi Samsunspor bu maçı kazanmak için daha garantili görünüyor. Kesinlikle bu bizim için çok önemli bir maç. Samsunspor hala güçlü bir rakip. Umarım Samsunspor yarın en iyi günlerinde değildir. Bizde daha iyi performans ve oyun sunmak istiyoruz. Altını çizerek söylemek istiyorum. Samsunpor güçlü bir takım. Biz elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yarın güzel bir oyun sunmaya çalışacağız. İlk maç bizim için zor oldu. Yarınki oyunda biz daha çok defansif olarak yaklaşacağız. Samsunspor'u daha iyi inceleyerek kendi taktiğimizi uygulamaya çalışacağız. Samsunsspor'u inceledik. Onların en iyi noktalarını keşfedip, ona göre sahada mücadele edeceğiz. Yarınki oyuna bütün oyuncularımız hazır" dedi.

Futbolcu Sebastjan Spahiu ise, "Samsunspor gerçekten çok güçlü bir takım. Türkiye'de ağırlığını ortaya koymuş bir takım. Geçen oynadığımız maçta en iyi günümüzde değildik. Yarın da yüzde 100'ümüzü sahaya verip oynayacağız. Şimdi onları daha iyi tanıdık. Samsunspor'dan daha fazla bizim kendilerimizden daha büyük bir beklentimiz var. Yarın güzel bir oyun olacak. Yarın güzel bir sonuç alacağız. Samsunspor'un iyi bir taraftarı olduğunu görüyoruz. Onun için yarın hiç de kolay bir maç olmayacak" diye konuştu. - SAMSUN