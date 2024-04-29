Short Track Türkiye Şampiyonası Erzurum'da Son Buldu - Son Dakika
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Short Track Türkiye Şampiyonası Erzurum'da Son Buldu

Short Track Türkiye Şampiyonası Erzurum\'da Son Buldu

26-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Erzurum/ Palandöken 2000'lik buz pistinde düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi. Erzurum, Kocaeli, Ankara, Samsun ve Ardahan'dan katılan sporcular kıyasıya yarışlarda şampiyonluk mücadelesi verdi. Şampiyona sonrası başarılı olan sporculara madalyaları verildi.

29.04.2024 09:40
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26-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Erzurum/ Palandöken 2000'lik buz pistinde düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu(TBPF) 2023-2024 sezonu faaliyet raporunda yer alan Short Track (Sürat Pateni) Türkiye Şampiyonası Palandöken İlçesinde yer alan GSİM 2 Binlik Bin Buz Pateni Salonu'nda yapıldı. 26-28 Nisan 2024 tarihlerinde yapılan şampiyona nefesleri kesti. Erzurum, Kocaeli, Ankara, Samsun ve Ardahan'dan katılan sporcular kıyasıya yarışlarda şampiyonluk mücadelesi verdi.

Şampiyona sonrası başarılı olan sporculara madalyaları verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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