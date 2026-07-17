Sidny Lopes Cabral Trabzon'a Geldi - Son Dakika
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Sidny Lopes Cabral Trabzon'a Geldi

17.07.2026 20:02
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Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.

TRABZONSPOR'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, Trabzon'a geldi. Genç oyuncuyu Trabzon Havalimanı'nda taraftar yoğun ilgiyle karşıladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Benfica'dan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki savunma oyuncusu Sidny Lopes Cabral, bu akşam Trabzon'a geldi. Havalimanında çok sayıda taraftar tarafından karşılanan futbolcu, bekleyen bordo-mavili taraftarlarla fotoğraf çektirip forma imzaladı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cabral, "Trabzonspor'un benim için doğru adım olduğunu düşündüm. Kulübün bana sunduğu plan, benimle yapılan görüşmeler ve kurulan diyaloglar bu kararı almamın en önemli sebepleriydi. Trabzonspor'da çok gelişeceğimi ve ilerleyeceğimi düşünüyorum. Aynı zamanda Trabzonspor'u da daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

'PINA'NIN SÖYLEDİKLERİ KARARIMDA ETKİLİ OLDU'

Transfer sürecinde takım arkadaşı Wagner Pina'dan bilgi aldığını ifade eden 23 yaşındaki savunma oyuncusu Cabral, "Kendisine çok fazla soru sordum ve söylediği her şey olumluydu. Kulübün içindeki insanların çok iyi, taraftarların ise harika olduğunu anlattı. Buraya gelmem, bu kararı almam ve burada oynamanın tadını çıkarmam gerektiğini söyledi. Onun anlattıkları da karar vermemde önemli bir etken oldu" dedi.

'ÜLKEMLE GURUR DUYUYORUM'

Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansı değerlendiren Cabral, "Elbette çok gururluyum. Çok iyi bir performans gösterdiğimizi ve önemli sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Ülke olarak iyi bir iş çıkardık ve bundan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

'İLK MAÇIMA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Trabzonspor formasıyla sahaya çıkmayı dört gözle beklediğini dile getiren Cabral, "Trabzonspor'la ilk maçıma çıkmak ve buradaki yolculuğuma başlamak için sabırsızlanıyorum. Statta taraftarlarımızın önünde oynayacağım ilk maçı ve takım arkadaşlarımla birlikte sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

'EN RAHAT SOL BEKTE HİSSEDİYORUM'

Savunmanın iki kanadında ve hücum hattında görev yapabilen Cabral, en rahat hissettiği pozisyon ile forma numarasına ilişkin ise "Kendimi en iyi sol bek pozisyonunda hissediyorum. Trabzonspor'da 55 numaralı formayı giyeceğim" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Trabzonspor, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sidny Lopes Cabral Trabzon'a Geldi - Son Dakika

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