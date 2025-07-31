Siirt Atatürk Stadyumu Sağlıklı Yaşam İçin Halkın Kullanımına Açıldı

Siirt Atatürk Stadyumu, halkın sağlıklı yaşam ve spor alışkanlıklarını desteklemek amacıyla vatandaşların kullanımına açıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında, stadyum belirli saat aralıklarında halka açık olacak. 1 Ağustos 2025 Cuma gününden itibaren her gün sabah 06.00-10.00 ve akşam 17.00-23.00 saatleri arasında stadyum, yürüyüş ve spor yapmak isteyen tüm vatandaşlara hizmet verecek. Uygulama ile Siirtli vatandaşların sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını benimsemeleri hedeflenirken, stadyumun halka açılması spor alışkanlıklarının yaygınlaştırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, sağlıklı bir yaşam için tüm vatandaşları Atatürk Stadyumu'na davet etti. - SİİRT