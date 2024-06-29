Siirt Gençlik ve Spor Ekibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda Bölge Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Siirt Gençlik ve Spor Ekibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda Bölge Şampiyonu Oldu

Siirt Gençlik ve Spor Ekibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası\'nda Bölge Şampiyonu Oldu

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda Siirt Gençlik ve Spor Ekibi, hem bireysel hem de takım olarak bölge şampiyonu oldu. Şampiyonaya 10 ilden toplam 32 sporcu ve 9 takım katıldı. Siirt Gençlik ve Spor Takımı bölge birincisi olurken, sporcu Soner Yılmaz bireysel olarak bölge birincisi oldu. Eylül ayında Eskişehir'de düzenlenecek olan Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Süper Finalinde Siirt ekibi bölgeyi temsil edecek.

29.06.2024 15:32
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Türkiye Hava Sporları Federasyonu Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda Siirt Gençlik ve Spor Ekibi, hem bireysel hem de takım olarak bölge şampiyonu oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Adıyaman ilinin Gölbaşı ilçesinde düzenlendi. Şampiyonaya 10 ilden toplam 32 sporcu ve 9 takım katıldı. Yarışmada Siirt Gençlik ve Spor Takımı bölge birincisi, Genel Klasman Yarışmasında sporcu Soner Yılmaz bölge birincisi, Muhittin İdiz bölge ikincisi oldu. Takım ve sporcular Eylül ayında Eskişehir'de düzenlenecek Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Süper Finalde bölgeyi temsil edecekler. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Siirt Gençlik ve Spor Ekibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda Bölge Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt Gençlik ve Spor Ekibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda Bölge Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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