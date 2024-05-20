Spor

- Siirt'te fener alayı coşkusu

SİİRT - Siirt'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında fener alayı yürüyüşü ile kutlandı.

Siirt Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği fener alayı yürüyüşü, 7'den 70'e birçok vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü önünden başlayan fener alayı yürüyüşüne onlarca kişi, Güres Caddesi boyunca yürüyerek meşaleler ve Türk bayraklarıyla şehri aydınlattı. Yürüyüş güzergahı boyunca çevredekilerin de alkışlarıyla destek verdiği yürüyüşe, birçok Siirtli katıldı. Fener alayı yürüyüşü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu.