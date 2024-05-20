Siirt'te fener alayı coşkusu - Son Dakika
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Spor

Siirt'te fener alayı coşkusu

Siirt'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşü, büyük bir coşkuyla kutlandı. Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü önünden başlayan yürüyüşe onlarca kişi katıldı. Meşaleler ve Türk bayraklarıyla şehri aydınlatan katılımcılar, çevredekilerin alkışlarıyla desteklendi. Fener alayı yürüyüşü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

20.05.2024 22:52
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- Siirt'te fener alayı coşkusu

SİİRT - Siirt'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında fener alayı yürüyüşü ile kutlandı.

Siirt Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği fener alayı yürüyüşü, 7'den 70'e birçok vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü önünden başlayan fener alayı yürüyüşüne onlarca kişi, Güres Caddesi boyunca yürüyerek meşaleler ve Türk bayraklarıyla şehri aydınlattı. Yürüyüş güzergahı boyunca çevredekilerin de alkışlarıyla destek verdiği yürüyüşe, birçok Siirtli katıldı. Fener alayı yürüyüşü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

Kaynak: İHA

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