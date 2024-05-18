Siirt'te yetenek taramasıyla futbola yönlendirilen 3 kız, milli takıma seçilmek için mücadele ediyor - Son Dakika
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Spor

Siirt'te yetenek taramasıyla futbola yönlendirilen 3 kız, milli takıma seçilmek için mücadele ediyor

Siirt\'te yetenek taramasıyla futbola yönlendirilen 3 kız, milli takıma seçilmek için mücadele ediyor

Siirt Fenerbahçeliler Derneği bünyesindeki futbol okulunda oynayan Ela Sevim, Nehir Ulaç ve Ayşe Gökçen Çıngı, U15 Kız Milli Takım bölge seçmelerine katılma hakkı kazandı. Bu yetenekli kızlar, milli takıma seçilen Rojin Beştaş gibi olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Futbol okulu sorumlusu Hayrettin Toprak, kızların gelecek adına umut vadettiğini belirtirken, antrenör Bülent Aldemir ise milli takıma yetenekli futbolcular yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ela Sevim ise milli takım seçmelerine katılmaktan heyecan duyduğunu ve ay yıldızlı formayı giymek istediğini ifade etti.

18.05.2024 14:45
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Siirt'te yetenek taramasıyla futbola yönlendirilen 3 kız, milli takıma seçilmek için mücadele ediyor.

Siirt Fenerbahçeliler Derneği bünyesindeki futbol okulunda oynayan Ela Sevim (14), Nehir Ulaç (14) ve Ayşe Gökçen Çıngı (13), hazırlık maçlarında gösterdikleri performansla U15 Kız Milli Takım bölge seçmelerine katılma hakkı kazandı.

Yetenekli kızlar, TFF tarafından geçen yıl "33 geleceğin kız futbolcuları" arasında gösterilen ve milli takıma seçilen Rojin Beştaş gibi milli takıma seçilmek için haftanın üç günü Kooperatif Mahallesindeki sentetik sahada çalışıyor.

Futbol okulu sorumlusu Hayrettin Toprak, gazetecilere, yeteneğiyle dikkat çeken Ela, Nehir ve Ayşe'nin gelecek adına umut vadettiğini söyledi.

Ela'nın iki yıl önce Nehir ve Ayşe'nin ise geçen yıl yapılan yetenek taramasıyla futbola yönlendirildiğini dile getiren Toprak, şöyle konuştu:

"Stoper ve orta alanda oynayan kızlarımız çok yetenekli. Yapılan maçlarda beğenilen kızlarımız 20 Mayıs'ta Diyarbakır'da yapılacak U15 Milli Takım bölge seçmelerine çağrıldı. İnanıyoruz ki geçen yıl 'TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları' projesiyle 15 Yaş Altı Milli Takımı'nın hazırlık kampına seçilen 13 yaşındaki Rojin Beştaş gibi bu kızlarımız da milli takıma seçilecekler."

Antrenör Bülent Aldemir ise geçen yıl Siirt'ten Rojin'i milli takıma kazandırdıklarını belirterek, "Bu yıl da yetenekli olan üç kızımıza milli takımın yolu açıldı. Futbol okulunda 3 branşta 10'u kız olmak üzere 180 kişi yetiştiriliyor. Önce milli takıma daha sonra Fenerbahçe Spor Kulübüne futbolcu yetiştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kızlardan Ela Sevim de önümüzdeki hafta yapılacak milli takım seçmelerine ilk kez katılacağını belirterek, "Çok heyecanlıyım. Futbolu seviyorum. Seçmelerde kendimi göstermek ve ay yıldızlı formayı giymek istiyorum." ifadelerini kullandı. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Siirt'te yetenek taramasıyla futbola yönlendirilen 3 kız, milli takıma seçilmek için mücadele ediyor - Son Dakika

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