Siirtli 11 yaşındaki Eylül, boksta şampiyon babasının izinden gidiyor

Eski milli boksör ve 16. Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan 42 yaşındaki Kerem Gürgen'den ilham alan kızı Eylül Gürgen (11), bu branşta başarılar elde etmek için babasının izinden gidiyor.

Ulusal ve uluslararası birçok başarı elde eden, son olarak 2009 yılında İtalya'da gerçekleştirilen 16. Akdeniz Oyunları'nda 57 kiloda altın madalya kazanan Kerem Gürgen, spor kariyerini antrenör olarak sürdürüyor.

Babasını örnek olan 11 yaşındaki Eylül de geçen yıl bu branşa yöneldi.

Babasının antrenörlüğünde müsabakalara hazırlanan Eylül, Türkiye Boks Federasyonunca 14 Temmuz'da Tokat'ta düzenlenen Alt Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Yeni başarılara odaklanan Eylül, haftanın 7 günü babasının antrenörlüğünde çalışıyor.

"Babam bana ilham verdi"

Eylül Gürgen, AA muhabirine, eski milli boksör olan babasının izinden gittiğini, boksta önemli başarılar elde etmeyi hedeflediğini söyledi.

Antrenörünün babası olması nedeniyle kendisini şanslı hissettiğini ifade eden Eylül, "Ortaokulda okuyorum, 6. sınıfa geçtim. Babamın eski maçlarını izlerken, kazandığı şampiyonluklar, kupalar, madalyalar ve aldığı belgeler beni çok heyecanlandırdı. Bana ilham verdi. Babamın yolundan gitmek istiyorum." dedi.

Eylül, ulusal ve uluslararası şampiyonlukları bulunan babası gibi başarılı bir boksör olmak istediğini belirterek, "Babama boks yapmak istediğimi söyledim, o da kabul etti. Böyle başladım boksa. İlk katıldığım maçta üçüncü oldum. Hedefim Türkiye şampiyonu olmak. Sonraki hedefim Avrupa ve dünya şampiyonası. Babam gibi başarılı olmak istiyorum, kendime güveniyorum. Babam bana çok destek oluyor. Maça gittiğimde beni motive ediyor. Yani her antrenmanda beni destekliyor." diye konuştu.

Kerem Gürgen: "Eylül gibi Siirtli çocuk ve gençlerin elinden tutarak şampiyonluklara hazırlıyorum"

Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi'nde beden eğitim öğretmenliği yapan, Türkiye Boks Federasyonu İl Temsilciliği görevini de yürüten eski milli boksör Kerem Gürgen de 1996 yılında başladığı boksta 25 yılda 7 kez Türkiye, 1 kez Avrupa ve Akdeniz Oyunları şampiyonluğu elde ettiğini, bir kez de dünya ikincisi olduğunu söyledi.

Siirt'te adına açtığı kulüpte ve spor salonunda çocuklara ve gençlere antrenörlük yaptığını, kızını da müsabakalara hazırladığını belirten Gürgen, şunları kaydetti:

"Birileri 1996 yılında elimden tuttuğu zaman buralara geleceğimi tahmin etmezdim. Şimdi sıra bende. Eylül gibi Siirtli çocuk ve gençlerin elinden tutarak şampiyonluklara hazırlıyorum. Amacım Siirt'ten olimpik bir sporcu çıkarmak. Gençlerimiz çok yetenekli. Onların üzerinde durursak çok iyi sporcular çıkacak. Kızım da bu sporculardan biri. Eylül gelecek adına umut vadediyor. Yolumdan emin adımlarla ilerleyen kızımla gurur duyuyorum. Kızım yetenekli, ona baktığımda kendimi görüyorum. İnşallah onu olimpiyatlara göndereceğiz ve olimpiyat şampiyonu olacak. Babası gibi nice şampiyonluklar elde edecek, buna inanıyorum."