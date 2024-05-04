Siirtli 13 yaşındaki güreşçi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek - Son Dakika
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Siirtli 13 yaşındaki güreşçi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek

Siirtli 13 yaşındaki güreşçi Avrupa Şampiyonası\'nda altın madalya için mücadele edecek

Siirt'te yaşayan ve geçen yıl başladığı güreşte milli takıma seçilen 13 yaşındaki Şirin Aşkara, Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek.

04.05.2024 11:22
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Siirt'te yaşayan ve geçen yıl başladığı güreşte milli takıma seçilen 13 yaşındaki Şirin Aşkara, Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek.

Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Ortaokulu öğrencisi Aşkara, geçen yıl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü güreş antrenörü Pınar Ünal tarafından okulda yapılan yetenek taramasında keşfedildi.

Yönlendirildiği güreşe kısa sürede ilgisi artan Aşkara, geçen yıl yer aldığı ilk yarışmada, Türkiye beşincisi oldu.

Antrenörüyle sıkı çalışmaları sonucu Aşkara, bu yıl 17-18 Nisan'da Tekirdağ'da yapılan Okul Sporları Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 36 kiloda, 21-22 Nisan'da Sivas'ta düzenlenen 15 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 33 kiloda 2 altın madalya kazandı.

Milli takıma davet edilen ve 15-18 Mayıs'ta Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak Aşkara, madalya kazanmak için ter döküyor.

Şirin Aşkara, AA muhabirine, yakın zaman önce başladığı güreşte madalya aldığını belirterek, Avrupa şampiyonasında da birincilik elde ederek, dünya şampiyonasına katılmak istediğini söyledi.

Başarılı olmanın düzenli çalışmaktan geçtiğini dile getiren Aşkara, antrenörü ve arkadaşlarıyla sürekli idman yaptığını aktardı.

Milli güreşçi Evin Demirhan ve Yasemin Adar Yiğit'i örnek aldığını ifade eden Aşkara, şöyle konuştu:

"Geçen sene Sivas'ta ilk maçımda üçüncülüğü kaçırdım. Bu sene aynı hataları yapmadım ve katıldığım iki yarışmada altın madalya kazandım. Hedefim Avrupa şampiyonasından madalya ile dönmek. Sonra dünya şampiyonası ve olimpiyatlara katılıp Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Ailem ve arkadaşlarım bana yardımcı oluyor. Antrenmanlara katılmamı sağladılar."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık ise geçen ay yapılan yarışmada 2 altın madalya kazanan Aşkara'nın gelecek adına umut vadeden bir sporcu olduğunu söyledi.

Kadın güreşçilerin uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarıların Siirt'teki kızlara da ilham kaynağı olduğunu dile getiren Kısacık, "Milli takıma seçilen Şirin kızımız Avrupa'da ülkemizin başarısı için ter dökecek. Güreşe yeni başlamasına rağmen ilk katıldığı yarışmalarda madalya kazanması bizleri gururlandırdı. Onun gibi çok sayıda kızımız başarı için ter döküyor. Kendilerini kutluyorum." dedi.

Antrenör Pınar Ünal da Şirin'in çok hırslı ve başarılı bir sporcu olduğunu aktardı.

İyi bir güreşçi olmayı hedefleyen Şirin'i geçen yıl spora yönlendirdiğini dile getiren Ünal, şöyle konuştu:

"Spor salonumuzda haftanın 5 günü güreşte antrenman yapıyoruz. Şirin kızımız çok yetenekli. Antrenmanlarını da çok iyi sürdürüyor. Peş peşe başarılar geldi. Kızımız çok çalışıyor, antrenmanda çok iyi performans gösteriyor. Avrupa'da başarılı olacağına inanıyorum. Kadın antrenörlerimizin kızları spora teşvik etmesiyle aile desteğini almayı başardık. Ailelerimiz antrenmanlara katılması, maçları takip etmesi sporda başarıyı artırdı."

Kaynak: AA

Yunanistan, Siirt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Siirtli 13 yaşındaki güreşçi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek - Son Dakika

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