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Siirtli 13 yaşındaki Rojin Beştaş, 15 Yaş Altı Milli Takımı'nın hazırlık kampına seçildi - Son Dakika
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Siirtli 13 yaşındaki Rojin Beştaş, 15 Yaş Altı Milli Takımı'nın hazırlık kampına seçildi

Siirt'te futbola yönlendirilen 13 yaşındaki Rojin Beştaş, Türkiye Futbol Federasyonu ve Ülker'in ortak projesi olan 'TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları' ile 15 Yaş Altı Milli Takımı'nın hazırlık kampına seçildi. Rojin, yeteneği ve performansıyla dikkat çekiyor ve milli formayı giymek için çalışmalarını sürdürüyor.

Siirtli 13 yaşındaki Rojin Beştaş, 15 Yaş Altı Milli Takımı\'nın hazırlık kampına seçildi
16.01.2024 - 11:19,
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Siirt'te iki yıl önce futbola yönlendirilen ve Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Ülker ile hayata geçirdiği "TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları" projesiyle 15 Yaş Altı Milli Takımı'nın hazırlık kampına seçilen 13 yaşındaki Rojin Beştaş, milli forma için ter döküyor.

Yeni Mahalle'de ikamet ettiği sitede top oynarken iki yıl önce yeteneği keşfedilen Rojin, Siirt Fenerbahçeliler Derneği bünyesindeki futbol okulunun sorumlusu Hayrettin Toprak tarafından futbola kazandırıldı.

Kaydı yapılan futbol okulunda gördüğü eğitimle kısa sürede gelişim gösteren ve erkek futbol takımıyla sahaya çıkan Rojin, forma giydiği her maçta asistleri ve golleriyle takımın yıldızı haline geldi.

Forvet oynadığı maçlarda sert şutlarıyla takımdaki erkekleri bile geride bırakan Rojin, yeteneğiyle 15 Yaş Altı Milli Takım'ın hazırlık kampına katılmaya hak kazandı.

"Szymanski gibi oynamak istiyorum"

Rojin Beştaş, AA muhabirine, küçük yaşlarda ilgi duyduğu futbolu severek oynadığını söyledi.

Hazırlık kampına davetin kendisine milli takım yolunu açacağını dile getiren Rojin, milli formayı giyebilmek için çok çalıştığını belirtti.

Futbol okuluna kaydı yapılmadan önce kardeşiyle, sahaya çevirdikleri evlerinin bir odasında her gün top oynadığını anlatan Rojin, "Sitede top oynarken buranın sorumlusunun dikkatini çektim. Sonra beni Siirt Fenerbahçe Spor Okulu'na kaydetti. Burada antrenmanlar yapıyor, maçlara çıkıyoruz. Çok iyi oynuyorum. Rakibim erkekler. Milli Takım kampına seçildim. İstanbul'a gideceğim, orada başka takımlarla da maç yapacağız. Yabancı takımlar gelip, izleyecek. En büyük isteğim milli takımda oynamak, ay yıldızlı formayı giymektir." dedi.

Rojin Beştaş, Fenerbahçe'de forma giyen Sebastian Szymanski'yi örnek aldığını vurgulayarak, "Orta saha oyuncusu Szymanski çok iyi bir futbolcu, onun gibi oynamak istiyorum. Fenerbahçe'nin tüm maçlarını izliyorum. İleride büyük bir futbolcu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hayrettin Toprak: "Erkeklerden bile daha iyi oynuyor"

Futbol okulu sorumlusu Hayrettin Toprak ise yeteneğiyle dikkatini çeken Rojin'i ailesinin de rızasıyla futbol okuluna yönlendirdiğini söyledi.

Aradan geçen sürede kendisini geliştiren Rojin'in TFF'nin geleceğin yıldız kız futbolcu adayları arasında yer almasının büyük bir mutluluk olduğunu belirten Toprak, şunları kaydetti:

"Rojin futbolu çok seviyor, çok yetenekli. Çalışarak yeteneğini daha da geliştirdi. İyi oynadığı için onu erkek takımında oynatıyoruz. Erkeklerden bile daha iyi oynuyor. Geleceğin 33 kız futbolcu adayı arasına girdi, milli takım kampına davet edildi. 25 Ocak'ta milli takım kampına gidecek. Hayali gerçek oldu."

Toprak, Rojin'den 2 yaş küçük kardeşi Kadir Beştaş'ın da futbol okulunda top koşturduğunu anlatarak, Rojin ve kardeşinin ileride büyük takımlarda top oynayabilecek yeteneğe sahip olduğunu dile getirdi.

Antrenör Bülent Aldemir de Rojin'in her geçen gün kendisini daha da geliştirdiğine dikkati çekerek, "95 çocuğumuzla birlikte antrenman yapıyor. 2 yıl önce takıma yazdırılınca bu kızın milli takıma gideceğini söylemiştim, bugün gerçekleşti. Takımda 8 kişi onun gibi milli takıma gidebilecek yetenekte." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Siirtli 13 yaşındaki Rojin Beştaş, 15 Yaş Altı Milli Takımı'nın hazırlık kampına seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirtli 13 yaşındaki Rojin Beştaş, 15 Yaş Altı Milli Takımı'nın hazırlık kampına seçildi - Son Dakika
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