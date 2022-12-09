Silahlı saldırı nedeniyle Dünya Kupası kampından ayrılan Raheem Sterling verdiği kararla İngilizleri şaşırttı - Son Dakika
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Silahlı saldırı nedeniyle Dünya Kupası kampından ayrılan Raheem Sterling verdiği kararla İngilizleri şaşırttı

09.12.2022 19:02
Silahlı saldırı nedeniyle Dünya Kupası kampından ayrılan Raheem Sterling verdiği kararla İngilizleri şaşırttı

İngiltere'deki ailesinin evine silahlı saldırganların girmesi nedeniyle Katar'daki Dünya Kupası kampından ayrılan Raheem Sterling geri döndü. Psikolojik olarak yıpranan yıldız futbolcu, takımını yalnız bırakmama kararı verdi.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuva devam ettiği sırada, ailesi içerideyken evine giren silahlı saldırganlar nedeniyle milli takım kampından ayrılarak başkent Londra'ya dönen Sterling, Dünya Kupası'na yeniden dahil olma kararı aldı.

PSİKOLOJİSİ KÖTÜ ETKİLENDİ

İngiltere- Fransa maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sterling, İngiltere'deki ailesinin evine silahlı saldırganların girmesi nedeniyle aldığı ani bir kararla Katar'dan ayrıldı. İngiliz basını yıldız ismin yaşadığı talihsiz olaylar nedeniyle psikolojisinin kötü etkilendiğini ve bu sebeple de kamptan ayrıldığını iddia etti.

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KAMPA GERİ DÖNECEK

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, yaşanan aile sorunuyla ilgilenmesinin ardından Katar'a gitmek için talepte bulunan 28 yaşındaki oyuncunun, yarın milli takım kampına katılacağı belirtildi.

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İngiliz futbolcu Raheem Sterling, yeniden Katar'a dönüyor İngiliz futbolcu Raheem Sterling, yeniden Katar'a dönüyor

England, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Silahlı saldırı nedeniyle Dünya Kupası kampından ayrılan Raheem Sterling verdiği kararla İngilizleri şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silahlı saldırı nedeniyle Dünya Kupası kampından ayrılan Raheem Sterling verdiği kararla İngilizleri şaşırttı - Son Dakika
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