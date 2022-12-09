Silahlı saldırı nedeniyle Dünya Kupası kampından ayrılan Raheem Sterling verdiği kararla İngilizleri şaşırttı

Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuva devam ettiği sırada, ailesi içerideyken evine giren silahlı saldırganlar nedeniyle milli takım kampından ayrılarak başkent Londra'ya dönen Sterling, Dünya Kupası'na yeniden dahil olma kararı aldı.

PSİKOLOJİSİ KÖTÜ ETKİLENDİ

İngiltere- Fransa maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sterling, İngiltere'deki ailesinin evine silahlı saldırganların girmesi nedeniyle aldığı ani bir kararla Katar'dan ayrıldı. İngiliz basını yıldız ismin yaşadığı talihsiz olaylar nedeniyle psikolojisinin kötü etkilendiğini ve bu sebeple de kamptan ayrıldığını iddia etti.

KAMPA GERİ DÖNECEK

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, yaşanan aile sorunuyla ilgilenmesinin ardından Katar'a gitmek için talepte bulunan 28 yaşındaki oyuncunun, yarın milli takım kampına katılacağı belirtildi.