NATO'ya üye olmak isteiyorlar! Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yapacağı ilk mutabakat toplantısını 26 Ağustos gerçekleştirilecek

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, futbolcularla buluştu - Son Dakika

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