17. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri Mustafa Taş kazandı - Son Dakika
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17. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri Mustafa Taş kazandı

31.07.2022 16:42
17. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri Mustafa Taş kazandı

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi Mustafa Taş oldu.

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi Mustafa Taş oldu.

Kavaklı'daki Er Meydanı'nda gerçekleştirilen güreşlere 13 farklı boyda 300 sporcu katıldı.

Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri'ni, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, güreş ağaları, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar takip etti.

Finalde rakibi Serkan Keskin'i yenen Mustafa Taş altın kemerin sahibi oldu. Mustafa Taş'a altın kemerini Volkan Yılmaz verdi.

Güreş alanında açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Yılmaz, son Kırkpınar başpehlivanı dahil olmak üzere birçok başpehlivanı Silivri'de ağırladıklarını belirterek, "Amacımız hem ata sporumuzu hem de örf ve adetlerimizi yaşatmaktır. Burada dürüstlük, feraset, cesaret ve ahlak var. Burada dönme dolap yok, fırıldaklık yok. Kavaklı er meydanından bütün gönül erlerine selam olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Silivri Belediyesi, Volkan Yılmaz, Mustafa Taş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 17. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri Mustafa Taş kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 17. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri Mustafa Taş kazandı - Son Dakika
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