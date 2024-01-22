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Siltaş Yapı Pendikspor ile Kasımpaşa Süper Lig'de karşı karşıya geliyor - Son Dakika
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Siltaş Yapı Pendikspor ile Kasımpaşa Süper Lig'de karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Kasımpaşa yarın Pendik Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Pendikspor, ligde 19. sırada yer alırken, Kasımpaşa ise 9. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.

Siltaş Yapı Pendikspor ile Kasımpaşa Süper Lig\'de karşı karşıya geliyor
22.01.2024 - 10:13,
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Kasımpaşa yarın karşı karşıya gelecek.

Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'in geride kalan haftasında Beşiktaş'ı sahasında 4-0 yenen Pendikspor; 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 19 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde 19. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa ise ligde çıktığı maçların 8'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. Lacivert-beyazlı takım, topladığı 29 puanla 9. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Siltaş Yapı Pendikspor ile Kasımpaşa Süper Lig'de karşı karşıya geliyor - Son Dakika
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