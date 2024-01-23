 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 2-2 sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 2-2 sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 2-2 berabere tamamlandı. Rassoul'un kendi kalesine attığı golle Kasımpaşa öne geçerken, Umut Nayir ve Thiam'ın golleriyle Pendikspor beraberliği yakaladı. Gökhan Gül'ün golüyle Kasımpaşa tekrar öne geçti. Thiam'ın penaltı golüyle Pendikspor ilk yarıyı 2-2 eşitlikle tamamladı.

Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 2-2 sona erdi
23.01.2024 - 21:01,
Abone Ol

Stat: Pendik

Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Ali Can Alp

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Halil Akbunar, Midtsjö, İbrahim Akdağ, Thiam, Umut Nayir, Erencan Yardımcı

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Gomis, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Oğulcan Çağlayan, da Costa

Goller: Dk. 6 Rassoul (Kendi kalesine), Dk. 25 Gökhan Gül (Kasımpaşa), Dk. 19 Umut Nayir, Dk. 44 Thiam (Penaltıdan) (Siltaş Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Gomis, Dk. 18 Yasin Özcan (Kasımpaşa), Dk. 44 Alpaslan Öztürk (Siltaş Yapı Pendikspor)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 2-2 sona erdi.

6. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in soldan açtığı ortada altıpas çizgisi önünden ters bir vuruş yapan Rassoul, topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

11. dakikada Umut Nayir, Sequeira'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruş sonrası altıpas çizgisi üzerinde topa dokundu ancak kaleci Ali Emre Yanar meşin yuvarlağı kurtardı.

19. dakikada Pendikspor beraberliği yakaladı. Erdem Özgenç'in sağ kanattan açtığı orta sonrası penaltı noktasında topa kafayla vuran Umut Nayir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

25. dakikada Kasımpaşa yeniden öne geçti. Oğulcan Çağlayan'ın soldan açtığı ortaya Pendikspor savunması müdahale etti. Seken topu önünde bulan Gökhan Gül, ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi: 1-2.

44. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor, penaltıdan beraberliği yakaladı. Sequeira'nın sol taraftan kullandığı korner sonrası Oğulcan Çağlayan, penaltı noktasının sağ tarafından topa elle müdahale etti. VAR'ın çağırması sonucu hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. Thiam, penaltıyı gole çevirdi ve ev sahibi ekip yeniden beraberliği yakaladı: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Pendikspor, Kasımpaşa, Umut, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 2-2 sona erdi - Son Dakika


10:51
Demet Evgar'ın Başrolünde Olduğu Bahar Dizisi Sete Çıktı Demet Evgar'ın Başrolünde Olduğu Bahar Dizisi Sete Çıktı
10:43
Çin açıklarında çarpışan gemi battı, Türk denizciler kurtarıldı Çin açıklarında çarpışan gemi battı, Türk denizciler kurtarıldı
10:19
Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var
10:15
Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor! Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor!
10:01
Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var
10:00
Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57
13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı

Son Dakika
10:51 Demet Evgar'ın Başrolünde Olduğu Bahar Dizisi Sete Çıktı
10:43 Çin açıklarında çarpışan gemi battı, Türk denizciler kurtarıldı
10:19 Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var
10:15 Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor!
10:01 Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var
10:00 Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:59:03. #1.11#
SON DAKİKA: Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 2-2 sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement