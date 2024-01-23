Stat: Pendik

Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Ali Can Alp

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Halil Akbunar, Midtsjö, İbrahim Akdağ, Thiam, Umut Nayir, Erencan Yardımcı

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Gomis, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Oğulcan Çağlayan, da Costa

Goller: Dk. 6 Rassoul (Kendi kalesine), Dk. 25 Gökhan Gül (Kasımpaşa), Dk. 19 Umut Nayir, Dk. 44 Thiam (Penaltıdan) (Siltaş Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Gomis, Dk. 18 Yasin Özcan (Kasımpaşa), Dk. 44 Alpaslan Öztürk (Siltaş Yapı Pendikspor)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 2-2 sona erdi.

6. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in soldan açtığı ortada altıpas çizgisi önünden ters bir vuruş yapan Rassoul, topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

11. dakikada Umut Nayir, Sequeira'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruş sonrası altıpas çizgisi üzerinde topa dokundu ancak kaleci Ali Emre Yanar meşin yuvarlağı kurtardı.

19. dakikada Pendikspor beraberliği yakaladı. Erdem Özgenç'in sağ kanattan açtığı orta sonrası penaltı noktasında topa kafayla vuran Umut Nayir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

25. dakikada Kasımpaşa yeniden öne geçti. Oğulcan Çağlayan'ın soldan açtığı ortaya Pendikspor savunması müdahale etti. Seken topu önünde bulan Gökhan Gül, ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi: 1-2.

44. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor, penaltıdan beraberliği yakaladı. Sequeira'nın sol taraftan kullandığı korner sonrası Oğulcan Çağlayan, penaltı noktasının sağ tarafından topa elle müdahale etti. VAR'ın çağırması sonucu hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. Thiam, penaltıyı gole çevirdi ve ev sahibi ekip yeniden beraberliği yakaladı: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.