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Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Maçta Rassoul (kendi kalesine), Gökhan Gül, Umut Nayir, Thiam (penaltıdan) ve Thuram'ın attığı gollerle Pendikspor galip geldi.

Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa\'yı 3-2 mağlup etti
23.01.2024 - 22:10,
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Stat: Pendik

Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Ali Can Alp

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Halil Akbunar (Dk. 84 Kappel), Midtsjö (Dk. 83 Endri Çekiçi), İbrahim Akdağ, Thiam (Dk. 90+2 Murat Akça), Umut Nayir (Dk. 84 Thuram), Erencan Yardımcı (Dk. 75 Diaby)

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Gomis, Sadık Çiftpınar (Dk. 58 Taylan Utku Aydın), Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Oğulcan Çağlayan (Dk 75. Ngoy), da Costa

Goller: Dk. 6 Rassoul (Kendi kalesine), Dk. 25 Gökhan Gül (Kasımpaşa), Dk. 19 Umut Nayir, Dk. 44 Thiam (Penaltıdan), Dk. 90 Thuram (Siltaş Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Gomis, Dk. 18 Yasin Özcan (Kasımpaşa), Dk. 44 Alpaslan Öztürk, Dk. 90+4 Endri Çekiçi (Siltaş Yapı Pendikspor)

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı sahasında 3-2 mağlup etti.

68. dakikada Thiam'ın pası sonrası topu önünde bulan Erencan Yardımcı, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Emre Yanar, Erencan'ın ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutu kurtardı.

80. dakikada Erdem Özgenç'in sağ taraftan kullandığı korner sonrası Kasımpaşa savunması topa müdahale etti. Seken topu önünde bulan Midtsjö sağ taraftan orta açtı. Umut Nayir, altıpas çizgisi önünde kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

90. dakikada Pendikspor öne geçti. Erdem Özgenç'in sağ kanattan ortasında penaltı noktasından bekletmeden vuruşunu yapan Thuram, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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