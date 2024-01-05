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Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Bir Puan Aldığımız İçin Sevinçliyiz - Son Dakika
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Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Bir Puan Aldığımız İçin Sevinçliyiz

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Siltaş Yapı Pendikspor'un teknik direktörü Ivo Vieira, maça iyi başlamadıklarını ancak oyuncularının iyi mücadele ettiğini ve sonucunda bir puan aldıkları için sevinçli olduklarını söyledi.

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Bir Puan Aldığımız İçin Sevinçliyiz
05.01.2024 - 19:37,  Güncelleme: 19:38
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Siltaş Yapı Pendikspor'un teknik direktörü Ivo Vieira, bir puan aldıkları için sevinçli olduklarını söyledi.

Vieira, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başlamadıklarını ifade etti. Rakibin zorlu olduğunu belirten Vieira, şunları kaydetti:

"Bugün zor bir maç oldu bizim için. Zorlu bir rakibimiz vardı. İkinci yarı oyuncularım maçı hiç bırakmadı, iyi mücadele etti. Sonucunda iki gol atmayı başardık ve bir puan aldık. Soyunma odasında oyuncularımı tebrik ettim. Güzel bir maç oldu, bir puan aldığımız için sevinçliyiz."

Kaynak: AA
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