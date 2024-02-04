Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor maçının ilk yarısı 2-0

Stat: Pendik
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İlker Takpak, Ali Can Alp
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Halil Akbunar, Gökcan Kaya, Midtsjö, Diaby, Thiam, Umut Nayir
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Gravillon, Cisse, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba, Michut, Alioui, Nourani, Yusuf Barasi, Aimbetov
Goller: Dk. 11 Diaby, Dk. 22 Umut Nayir (Pendikspor)
Sarı kart: Dk. 43 Halil Akbunar (Siltaş Yapı Pendikspor)
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
11. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor öne geçti. Adana Demirspor yarı sahasında sol kanatta Yusuf Barasi'nin hatalı pası sonucunda topu kapan Thiam, pasını savunmanın arkasına hareketlenen Diaby'ye verdi. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazında dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
22. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Halil Akbunar'ın sağ taraftan kullandığı taç atışında Thiam, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Umut Nayir ile buluşturmak istedi. Umut'tan dönen top, önce Cisse sonra da Thiam'a çarparak yeniden milli oyuncunun önüne düştü. Umut Nayir'in ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanından ağlara gitti: 2-0.
30. dakikada Michut'nun ceza yayı çizgisi üzerinden çıkardığı şutta kaleci Erdem Canpolat topu kornere çeldi.
45+3. dakikada Pendikspor önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Ani gelişen atakta Diaby, pasını sağ kanattaki Thiam'a verdi. Bu oyuncu, ceza sahasında Cisse, Magomedaliyev ve Nourani'yi çalımladıktan sonra topu Halil Akbunar ile buluşturdu. Halil'in penaltı noktası önünden uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
Pendikspor, maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.
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